Ex-Formel-1-Rennleiter Masi nicht mehr bei FIA

Eklat in Abu Dhabi

Masi geriet nach den Vorfällen vom 12. Dezember 2021 schwer in die Kritik. Im letzten Rennen hatte er mit seinen Entscheidungen das finale Überholmanöver von Max Verstappen im Red Bull gegen Lewis Hamilton im Mercedes erst ermöglicht. Später tauchten in dem Zusammenhang Aufnahmen des Funkverkehrs zwischen Masi und dem Kommandostand von Red Bull auf, in dem vom Rennstall die unmittelbar danach praktizierte Vorgehensweise beschrieben wurde. Besonders Mercedes hatte sich über die Entscheidungen laut beklagt, da Hamilton so im Finale den WM-Titel an Verstappen verlor.