Brennholz wird heiß begehrt und kostet viel

Teures Gas oder auch Angst vor einem kalten Winter lässt die Menschen nach Alternativen suchen. All jene, die einen Kachelofen zu Hause haben, decken sich mit Brennholz ein, was die Nachfrage steigen lässt. Ein aus der Corona-Pandemie bekannte „Klopapier-Effekt“ heizt die Preise zusätzlich an.