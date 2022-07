„Clowns der Show“: Marc Marquez attackiert MotoGP

„Die MotoGP ist eine große Show und großes Business. Es ist viel Geld involviert“, zitiert „Motorsport-total.com“ den achtfachen Weltmeister. Die Fahrer, seien dabei allerdings die Clowns der Show. „Es ist nicht fair, dass einige Fahrer in der MotoGP für so wenig Geld fahren“, so der Honda-Pilot.