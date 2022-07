Ein Stipendium könnte neue Landärzte anlocken

Neue Medizin-Fakultät bringt Nachschub

Kommt das bald auch in Oberösterreich? Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sieht zuerst einmal in der neuen Medizinfakultät in Linz einen Hoffnungsgeber: "In Oberösterreich geht man geschlossen mit einer klaren Strategie gegen das Thema Ärztinnen- und Ärztemangel vor, deren Grundstein bereits im Jahr 2014 mit der Gründung der Medizinischen Fakultät an der JKU gelegt wurde. In konsequenter Verfolgung dieser Strategie wurde letztes Jahr auch der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin ins Leben gerufen. Davon erhofft man sich einen guten Beitrag zur Bekämpfung des Ärztinnen- und Ärztinnenmangels in Oberösterreich.“