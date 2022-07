Faustschlag machte 59-Jährigen zu Pflegefall

„Habe so einen Stress gehabt“

Der Angeklagte war mit seiner Mutter und seiner Freundin am Weg zum Supermarkt gewesen, als seine Begleiterinnen von dem 59-Jährigen angesprochen und angestänkert wurden. „Ich war damals so verliebt in meine Freundin“, erklärte der 25-Jährige dem Gericht. Aufgrund der ausfälligen Bemerkungen des ihm völlig unbekannten, sichtlich alkoholisierten Mannes habe er „so einen Stress gehabt“.