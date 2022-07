Video aufgetaucht: So kam es zum Festzelt-Absturz

Der Vorfall hatte sich am Samstag ereignet. Nachdem die Bands „Brassclub“ und „PS:reloaded“ im Veranstaltungszelt gespielt hatten, war die Stimmung am Höhepunkt. Offensichtlich auch bei dem 18-jährigen „Extremkletterer“ – der in der Tat topfit zu sein scheint, wie ein neu aufgetauchtes Video aus dem Festzelt beweist.