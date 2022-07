Junger Mann stürzt bei Musikfest von Zeltdach

„Zämmko“ - „Zusammenkommen“ lautete am vergangenen Wochenende das Motto beim 53. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Lingenau in Vorarlberg. Nach coronabedingten Verschiebungen konnte die Veranstaltung heuer endlich stattfinden. Allerdings kam es dabei zu einem wilden Zwischenfall.