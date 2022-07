Krimivergnügen: Auf Mordbuben folgt Katzengold

Ideen am Rennrad

Seine besten Ideen kommen ihm übrigens am Rennrad. Laut eigenen Erzählungen powert er sich so richtig aus und nach 40 bis 50 Kilometern schaltet sich seine Fantasie ein und die „mörderischen“ Gedanken sprudeln. Erschienen sind Mordbuben und Katzengold in der edition lexliszt 12. Bestellt werden können die Bücher direkt vom Verlag oder wer eine Widmung des Autors möchte, auch bei Raimund Keinrath unter r.keinrath@gmail.com.