Tourist filmt in Kirgistan Gletscher-Abbruch

Knapp eine Woche nach dem Gletschersturz in den Südtiroler Dolomiten, bei dem elf Menschen ums Leben gekommen sind, hat sich in Kirgistan ein ganz ähnlicher Vorfall ereignet. Ein britischer Tourist filmte am Juuku-Pass im Hochgebirge Terskej-Alatau, wie nach einem Gletscher-Abbruch eine gewaltige Lawine aus Eis und Schnee auf ihn zuraste und schließlich sogar mitreißt.