„Nick Kyrgios ist nicht nur ein Zirkusclown“

Der Serbe Novak Djokovic hat zum siebenten Mal in Wimbledon triumphiert und seinen insgesamt 21. Titel bei einem Grand-Slam-Tennisturnier gewonnen. Der 35-Jährige bezwang den Australier Nick Kyrgios am Sonntag in vier Sätzen. Während die serbische Presse Djokovic als „absoluten Herrscher“ feiert, meinen australische Medien: „Kyrgios bringt nicht nur Kasse, er ist nicht nur ein Zirkusclown, der ‘Unterhaltung‘ bietet - sondern er ist ein Weltklassespieler, der Grand Slams gewinnen kann.“