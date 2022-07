Nördliche Sporaden: „Geheime“ Inseln & ein Esel

Was für eine wundervolle Welt

Am Ende geht es dorthin, wo die Reise begann – Skiathos. Im gut erschlossenen Süden der Insel, wo es eine Busverbindung in die Stadt bis spätnachts gibt, liegen die meisten Hotels. Abends spaziere ich in der Stadt die Strandpromenade entlang zur Fischtaverne „Akrogiali“. Auf der Speisekarte steht Zackenbarsch. Abgerundet wird der Abend mit griechischem Tresterbrand, dem „Tsipouro“. Tags darauf heißt es Abschied nehmen. Als ich ins Flugzeug steige und Israel Kamakawiwo’oles Medley von „Somewhere Over the Rainbow“ und „What a wonderful World“ höre, denke ich: Wie wahr! Wir starten, steigen höher. Skiathos wird unter mir ganz klein. Doch die Sehnsucht, bald zurückzukommen, die ist jetzt schon groß.