7-Tage-Inzidenz wieder auf über 1000 gestiegen

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt mit 1063 am Montag auf hohem Niveau in Oberösterreich. Akutell sind 12.307 aktive Covid-Fälle in OÖ bekannt, 14.525 Landsleute sind in Quarantäne. In den Spitälern hat sich die Zahl der Patienten mit der Diagnose Corona auf etwa 130 eingependelt - aktuell sind 122 auf Normal- und neun auf Intensivstationen.