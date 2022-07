3 von 4 Schöffen für Bankomat-Prozess fielen aus

Dem Duo werden in Summen 17 Einbrüche mit 320.000 Euro zur Last gelegt, nicht nur in Tankstellen, auch in private Wohnhäuser. Gekommen sollen die Beschuldigen immer mit Mietfahrzeugen sein, auf denen sie zur Tarnung gestohlene Kennzeichen montiert habne. Eingangstüren zu Tankstellen wurden einfach eingeschlagen und mit einem Akku-Spreitzer die am Boden verschraubten Bankomaten herausgerissen. Ihr „Handwerk“ beherrschten die Täter so gut, dass sie kaum fünf Minuten für einen Coup brauchten.