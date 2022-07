Pkw wurde 15 Meter durch Luft geschleudert

15 Meter durch die Luft geschleudert

Nur wenige Stunden später war eine junge Frau (19) aus Paternion auf der Drautalstraße B100 in Richtung Weißbriach unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache ebenfalls von der Fahrbahn abkam. „Sie fuhr noch etwa 30 Meter am Grünstreifen und in weiterer Folge auf eine ansteigende Leitlinie auf!“, berichtet ein Polizist.