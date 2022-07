Chlorgas-Alarm: Beliebtes Erlebnisbad evakuiert

Zu dem Chlorgasaustritt in Folge eines Lecks im Chlorgastank kam es im Technikbereich des Erlebnisbades auf dem Gelände des Freizeitparks „Center Parcs“ in Leutkirch. Gegen 19.25 Uhr wurde der Austritt gemeldet, was den sofortigen Einsatz einer Vielzahl von Feuerwehren und Rettungskräften nach sich zog.