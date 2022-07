Titel-Favorit Frankreich deklassiert Italien

Mitfavorit Frankreich hat in seinem ersten Spiel bei der Fußball-EM der Frauen einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainerin Corinne Diacre deklassierte am Sonntagabend in Rotherham Italien mit 5:1 (5:0). Mit 1:1 trennten sich zuvor in Gruppe D Belgien und Island.