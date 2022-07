Olympia-Bronzene Plank: „Habe viel Armut gesehen“

Etwa Alisa Buchinger, während Karate-Kollegin Bettina Plank fehlt. Denn als die Olympia-Bronzene von Tokio erfuhr, dass sie im Ranking nachgerutscht und doch qualifiziert ist, weilte sie bereits in Afrika bei einem Hilfsprojekt. Plank, die Soziale Arbeit studierte, ist Botschafterin der Organisation „SEI SO FREI“, weilte in Tansania und Uganda. „Wir haben viel Armut gesehen, viel Berührendes gehört. Unglaublich, wie viel Dankbarkeit und Freude die Menschen dort empfinden, obwohl sie in ärmlichen Verhältnissen leben“, ist Plank beeindruckt. Nachsatz: „Das waren Erfahrungen, die fürs Leben prägen!“