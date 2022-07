SPÖ-Chefin: „Das ist zynisch und extrem unehrlich“

Weiter Aufregung um das Thema Schwangerschaftsabbruch in Vorarlberg! Nachdem der einzige Mediziner, der eine derartige Behandlung im Ländle vornimmt, in spätestens einem Jahr in Ruhestand gehen will, soll sich - trotz gegenteiliger Behauptungen - bislang seitens des Landes noch niemand mit ihm in Sachen Nachfolgeregelung in Verbindung gesetzt haben.