Mateschitz bleibt reichster Österreicher

Hohe Ungleichheit

400 Superreiche besitzen ungefähr ein Drittel des gesamten Finanzvermögens im Land. Die Ungleichheit sei laut „trend“ hierzulande deutlich stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Die Arbeiterkammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund fordern daher, dass Superreiche in Österreich mehr Steuern zahlen sollen. „Auch wenn die Regierung diese Steuer derzeit nicht einführen will, lassen wir uns nicht bremsen. Wir werden weiterhin eine laute Stimme für höhere Steuern für sehr Reiche sein“, sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl in einer Aussendung.