Christian Lindner: Nach Wirbel Jawort auf Sylt

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt haben Ja gesagt. Das Brautpaar, das im Vorfeld mit seiner mehrtägigen Luxushochzeit auf Sylt für Kritik an den Sicherheitsausgaben für den Politiker und seine Gäste in den sozialen Medien gesorgt hatte, ließ sich am Donnerstag im Sylt-Museum in Keitum standesamtlich trauen.