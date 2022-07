Habsburg: Formel 1 wäre „irgendwo drinnen gewesen“

Kein ORF-Einsatz in Spielberg

Habsburg, der derzeit erfolgreich Langstrecken-Rennen bestreitet und sich Le-Mans-Sieger nennen darf, ist bei der Formel 1 als Experte für die TV-Übertragungen des ORF dabei. Allerdings nicht an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg, denn am Sonntag versucht der 25-Jährige in Monza, viele Punkte für die WEC-Titelverteidigung zu sammeln. „Monza und Bahrain sind beides starke Strecken für mich. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Mittelfristig strebt er einen Wechsel von der LMP2-Klasse zu den Hypercars an. „Das Ziel ist, dort irgendwo reinzukommen bei einem Hersteller. Ob es nächstes oder das Jahr darauf klappt, ist unklar.“