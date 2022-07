Formel 1: Spielberg droht keine Känguru-Party

Stiller geworden ist es in der Formel 1 um die Problematik der hüpfenden Rennwagen. Bei den zwei vergangenen Rennen in Montreal und danach Silverstone gab es keine Wehklagen von Piloten, auch optisch war das Phänomen weniger präsent als etwa in Baku. Die FIA will ab dem Grand Prix von Frankreich einen Grenzwert für die aerodynamischen Schwingungen implementieren. In Spielberg werde man „aber nicht über das Hüpfen reden“, meint ORF-Experte Alexander Wurz. Es droht also keine Känguru-Party.