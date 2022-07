Klimaerhitzung: Auf alle Szenarien vorbereitet

Wie gut das Ländle gegen die Klimaerhitzung vorbereitet ist, wollten die Grünen von Christian Gantner in einer Landtagsanfrage wissen, über in der Sitzung diskutiert wurde. Alles „im grünen Bereich“ ließen der Landesrat und Parteikollegin Christina Metzler wissen. Verschiedenste Projekte - etwa für klimafitte Wälder oder in Sachen Hochwasserschutz - seien am Laufen.