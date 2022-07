Ehefrau niedergestochen: 15 Jahre Haft

Krankhafter Kontrollzwang

„Mein Mandant bleibt bei seiner Verantwortung“, musste Verteidigerin Astrid Wagner fast seufzen. Er wollte seine Ehefrau sicher nicht töten, „aber wer liebt, muss eifersüchtig sein“. Letzteres ist er in wahnhaftem Ausmaß, samt krankhaftem Kontrollzwang. 20 Jahre lang quälte er seine Frau - eine Wienerin. Montierte Kameras zur Überwachung in der Wohnung. Installierte eine Ortungs-App auf ihrem Handy. Sperrte sie in der Wohnung ein, wenn er in die ursprüngliche Heimat Serbien fuhr. „Heißblütig und aggressiv“ beschrieb ihn der eigene Sohn.