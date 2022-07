Jugendlicher attackiert Mann wegen Handy-Foto

Wilde Szenen spielten sich Mittwoch in den frühen Morgenstunden in einer Bistro-Box in Oberwart ab. Gut gelaunt, ließen sich fünf junge Gäste in dieser Lokalität voller Automaten ein Bier aus der Dose schmecken. Später kam ein 59-Jähriger dazu. Er setzte sich auf einen Barhocker. Ein paar Minuten vergingen, bis der Herr sein Handy zückte und von der geselligen Runde ein Foto machte.