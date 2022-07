An Nordflotte: Russland-Profi legt Einspruch ein

Der zwangsweise rekrutierte Eishockey-Profi Iwan Fedotow will gegen seine Einberufung bei Russlands Nordmeerflotte klagen. „Die Dokumente wurden am Freitag abgeschickt, wir warten auf die Annahme durch das Gericht und werden uns dann in Richtung Prozess bewegen“, sagte Alexej Ponomarjow, der Anwalt des 25-Jährigen, am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge.