Rapid-Trainer Feldhofer: „Das wird uns beleben“

„Es gilt, für jeden die richtige Position zu finden, in welchem System auch immer“, setzt Feldhofer auf Flexibilität. „Wir müssen schauen, wer mit wem am besten harmoniert.“ Zwischen (erhofftem) Europacup und Liga-Alltag wird stark rotiert werden. Einige Spieler werden sich dennoch auf der Tribüne wiederfinden. Für Feldhofer kein möglicher Stimmungskiller: „Wir sind Rapid, da gehört so ein Konkurrenzkampf dazu. Das wird uns auch beleben.“ Das nächste „Vorspielen“ steigt am Samstag in Hütteldorf gegen Celtic Glasgow (18 Uhr). Die teuerste Karte kostet 18,99 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.