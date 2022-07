Sonnenmarkt und Sonnencafé für Neusiedl am See

Ziel ist bis 2023 in jedem Bezirksvorort des Burgenlandes einen Sozialmarkt zu betreiben“, betont Soziallandesrat Leonhard Schneemann bei der Eröffnung in Neusiedl am See. Alleine im Burgenland sind 49.000 Menschen armutsgefährdet und 14.000 Menschen beziehen eine Mindestpension.