„Lachender Dritter“ wird Chef beim Rechnungshof

Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte, heißt es so schön. Passt vom Prozedere her nicht ganz, aber vom Ergebnis: Die sechs Landtagsfraktionen einigten sich am Montag in einer überraschend eingeschobenen Sitzung auf den in Hearings ausgewählten externen Bewerber als Direktor des Landesrechnungshofs, nämlich den in Linz aufgewachsenen Niederösterreicher Mag. Rudolf Hoscher. Der war zuletzt beim Beratungsunternehmen PwC, davor aber auch Prüfer beim Bundesrechnungshof.