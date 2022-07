Letzte Dänemark-Etappe im Sprint an Groenewegen!

Der auch schon am Samstag in der Fluchtgruppe gewesene Däne machte sich diesmal gleich nach dem Start alleine aus dem Staub. Andere zeigten kein Interesse am Ausreißer-Dasein, so durfte Cort die Anfeuerung der Hunderttausenden Fans an den Straßen in vollen Zügen genießen und alle Bergpunkte einsammeln. Für das Feld war der Tag dank des ungefährlichen Solo-Ausreißers bis zum Finale gemütlich. Cort, der das Bergtrikot für sein EF-Team nach Frankreich mitnimmt, wurde 50 Kilometer vor dem Ziel eingeholt.