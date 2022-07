Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Pakistan

Daraufhin stürzte der Bus mit den mehr als 30 männlichen Passagieren in eine Schlucht in der Provinz Baluchistan. Das öffentliche Verkehrsmittel sei auf dem Weg von der Hauptstadt Islamabad nach Quetta gewesen, sagte ein örtlicher Beamter. Die Unfallspuren wiesen darauf hin, dass der Busfahrer zu schnell unterwegs war und auf der rutschigen Straße die Kontrolle verlor. Bei dem Unglück kamen am Sonntag mindestens 20 Menschen ums Leben, zwölf Verletzte mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.