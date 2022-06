Impfkampagne in Pakistan: Gegner töten 3 Menschen

Pakistan ist neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es in diesem Jahr Erkrankungen an Kinderlähmung - ausgelöst durch den Wildtyp des Poliovirus - gegeben hat. Die Krankheit, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann, ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet - dank der Impfung.