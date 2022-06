Minibus stürzt in Pakistan in Schlucht: 22 Tote

Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Pakistans sind am Mittwoch 22 Menschen ums Leben gekommen. Der Minibus war auf einer schmalen Bergstraße in der Provinz Beluchistan unterwegs, als der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und der Minibus daraufhin von der Straße abkam und in eine Schlucht stürzte.