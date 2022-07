Queen: Palast kündigt Änderung in ihrem Leben an

Queen Elizabeth II. ist mit ihren 95 Jahren immer noch fleißig und nimmt trotz gesundheitlicher Probleme zahlreiche Verpflichtungen wahr. Nun scheint aber die Zeit gekommen zu sein, wo auch sie in „royale Altersteilzeit“ geht, wobei es freilich eine Pensionierung nie geben wird. Der Palast kündigte Veränderungen in ihrem Leben an, die sich besonders auf ihre Kinder und Enkelkinder, die für das Königshaus repräsentieren, auswirken werden.