Hochsaison für Parasiten

Sommer, Sonne, Sonnenschein - ob baden am See, ein Spaziergang in der Natur oder grillen im Garten, der Sommer hat viele schöne Seiten. Allerdings ist jetzt auch Hochsaison für lästige Plagegeister. Während der Stich einer gewöhnlichen Mücke zwar unangenehm, aber in den meisten Fällen völlig harmlos ist, gibt es auch in unseren Gefilden Parasiten, die für Menschen ein gewisses Gesundheitsrisiko darstellen können. Am bekanntesten ist wohl die Zecke. Sie gehört zur Klasse der Spinnentiere und zur Unterklasse der Milben. In Vorarlberg ist vor allem der „Gemeine Holzbock“ aus der Familie der Schildzecken verbreitet. Alle Arten ernähren sich von Blut.