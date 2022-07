Ein Leben nach dem Mord: O. J. Simpson wird 75

Orenthal James Simpson wurde am 9. Juli 1947 in San Francisco geboren. Schon in jungem Alter auf der High School zeigte er sein sportliches Talent, das ihn schließlich bis zur renommierten University of Southern California (USC) brachte. Dort stellte er nicht nur beim Football, sondern auch im Leichtathletik-Team Rekorde auf und landete in den Büchern der Talentscouts des American Football. „The Juice“ - „der Saft“ -, wie Simpson bald wegen seiner Beweglichkeit genannt wurde, stellte auch in der NFL Bestmarken für die längsten Läufe und meisten Touchdowns auf.