Wir sind die besten Gäste im eigenen Land

Große Sorge der Branche: „Das Personalproblem ist in einem dramatischen Bereich. Da geht es nicht um die Bezahlung, vielmehr fehlt die Bereitschaft, am Wochenende oder am Abend zu arbeiten“, weiß Royda. Vor allem Aushilfskräfte und Praktikanten gehen in der heurigen Saison besonders ab.