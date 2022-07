Britische Regierung lockert Landerechte

Kurz vor der Hauptreisesaison fehlen europaweit zahlreiche Arbeitskräfte, die zum Teil in der Corona-Pandemie abgebaut worden waren. Diese Situation wirkt sich nun auf den Betrieb aus. So wurden im britischen Heathrow (London) vergangene Woche mehrere Verbindungen abgesagt, weil es kein Personal gab, das die Flüge abfertigen konnte. Bereits in den Osterferien und Anfang Juni spielten sich an vielen Flughäfen Großbritanniens ähnliche Szenen ab.