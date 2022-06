Londoner Airport streicht am Morgen über 30 Flüge

Aber auch in den USA Reisesituation nicht rosig aus: Wegen Schlechtwetters und Engpässen beim Personal sowie Infrastrukturproblemen ist das Reiseaufkommen für die großen Fluggesellschaften aktuell nicht zu stemmen. Wie CNN berichtet, mussten in den vergangenen Tausende Flüge gestrichen werden. Auch in Kanada kämpft die Luftverkehrsbranche mit Personalnot. Air Canada teilte am Mittwoch „umfangreiche Annullierungen“ im Sommerflugplan mit.