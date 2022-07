Kessler bekommt keine Strafe wegen Fernbleibens

Befragungen wurden bereits gestartet

Unterdessen ermitteln sowohl die Finanzbehörden als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weiter in der Causa Wirtschaftsbund, in deren Mittelpunkt fragwürdige Konstruktionen um Inserate in der mittlerweile eingestellten Zeitung der ÖVP-Teilorganisation stehen.