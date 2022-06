„Was für ein Jahrhundert“ heißt das neue Buch von „Krone“-Außenpolitik-Chef Kurt Seinitz - darin analysiert er die wesentlichen Faktoren, die zur aktuellen Zeitenwende geführt haben. Und er prophezeit Entwicklungen, die die Politik in dieser Offenheit (noch) nicht ausspricht: „Es wird uns künftig schlechter gehen als bisher. Die Friedensdividende fällt weg, weil es Aufrüstung geben wird, die Abkehr von der Globalisierung erfordert Produktion in Europa, was zwar gut, aber teurer werden wird. Und auch die billige russische Energie wird so wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.“