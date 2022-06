Hirschers Kristoffersen-Coup ist „überraschend“

Manuel Feller, in der Disziplinwertung Dritter hinter dem Schweizer Marco Odermatt und Kristoffersen, trainiert in der Technikgruppe von Martin Kroisleitner. Für Pircher hat das so am meisten Sinn, speziell auch wegen des Slaloms. „Felli war schon über Jahre in dieser Gruppe, da ist kein Wechsel angedacht worden. Wir versuchen schon, auch gruppenübergreifend zusammenzuarbeiten. Wichtig ist, dass immer einer extrem schnell ist, wer auch immer das ist, ob von unserer oder der anderen Gruppe. Das ist im Training schon sehr dienlich, dass wir wissen, wie weit es noch fehlt. Umso mehr Athleten du hast, umso größer ist die Hoffnung, dass einer richtig schnell ist.“