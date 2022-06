Abgetrennten Kopf abgelegt: Verdächtiger schweigt

Ein am Dienstag vor dem Bonner Landgericht entdeckter abgetrennter menschlicher Kopf ist laut Polizei am Mittwochvormittag in der Gerichtsmedizin untersucht worden. Die Polizei hoffe, nach der Obduktion weitere Erkenntnisse zu dem Fall zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Auch die etwa einen Kilometer entfernt entdeckte restliche Leiche werde obduziert. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich laut Polizei weiter in Gewahrsam.