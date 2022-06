Unsere Wintersport-Stars: Heißer Sommer für Gold

Senkrechtstarter und Doppelolympiasieger Johannes Strolz „lächelt“ über die anstehende Quälerei: „Natürlich gibt es Einheiten, wo der Spaßfaktor nicht so groß ist. Aber als Profisportler gehört das dazu.“ Damen-Star Kathi Liensberger erzählt: „Ich liebe es vor allem, viele abwechslungsreiche Sportarten im Sommer zu betreiben - wie Tennis, Klettern, Trial und Wasserskifahren.“ Ende Juli reist ihre Trainingsgruppe in den Winter nach Neuseeland, „um uns bestmöglich vorzubereiten.“ Für Polizei-„Schülerin“ Mirjam Puchner, die Super-G-Silberne von Peking, stand zuletzt auch das Praktikum in Anif an. „Sehr lehrreich. Aber mit dem Training natürlich auch sehr anstrengend.“