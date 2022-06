Niederösterreicherin ist reif fürs Profigeschäft

Gleich bei ihrem ersten Turnier auf der Ladies European Tour zeigte Golferin Emma Spitz am Wochenende in Beroun bei Prag mit Platz sechs groß auf. Vor der Finalrunde war die Niederösterreicherin, die in den vergangenen drei Jahren für die University of California im US-Collegegolf sehr erfolgreich war, sogar in Führung gelegen: „Leider habe ich am Anfang meine Eisenschläge nicht gut getroffen. Das führte zu Schlagverlusten. Danach wurde es besser, aber viele Putts lippten aus, es wollte nichts mehr reingehen.“