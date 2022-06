Hitze-Tage in Bädern mit Schlangen und Schlägen

Schon 19 Polizeieinsätze in den Wiener Bädern

Leider ist auch die Vorfallstatistik seit diesem Wochenende um zwei Vorfälle reicher und liegt nun bei mittlerweile 19 Zwischenfällen. So geriet im Laaerbergbad ein weiblicher Badegast mit seinem Ex-Freund in Streit, dieser schlug sich in der Folge mit dem aktuellen Lebensgefährten. Die Polizei musste eingreifen.