Nemecz in München 13., Wiesberger auf Rang 61

Nemecz lag am Sonntag lange auf Top-10-Kurs, bis ihm am elften Loch ein doppelter Schlagverlust unterlief. Dies konnte der 32-Jährige allerdings durch ein Eagle auf der 18 wieder ausbügeln. Für Nemecz ist es die beste Platzierung auf der Tour seit seinem dritten Platz Anfang Februar in Ras al Khaimah.