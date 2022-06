„Way of the Hunter“ bläst ab August zur Jagd

„Way of the Hunter“ verspricht ein authentisches Jagderlebnis in zwei riesigen Open-World-Arealen in den USA und Europa zu je 140 Quadratkilometern. Angst vor langen Fußmärschen braucht man dabei keine zu haben: Für Gehfaule steht laut THQ Nordic ein komfortables Geländefahrzeug zur Verfügung, um durch die Landschaft zu brettern. Beachten sollte man allerdings, dass der Motorenkrach Tiere in der Nähe aufschrecken könnte.