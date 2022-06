Neue Fraktion bringt neue Fragen in den Landtag!

Wie sind wir für einen Blackout gerüstet?

Was könnte man denn da „die hohe Politik“ alles fragen? Krautgartner nennt in der Bewerbung seiner Idee als Beispiel eine Anfrage an Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP), die er in einer Landtagssitzung noch aus rein eigenem Antrieb gestellt hat: „Wie lange kann bei einem längerfristigen Stromausfall (Blackout genannt) bei Ortswasserleitungen die Wasserversorgung aufrechterhalten werden?“ „Je nachdem“, lautete – kurz gefasst – Achleitners Antwort. Ist der „Antrieb“ der Wasserversorgung rein ein Höhenunterschied, wird’s eher keine Probleme geben. Bei Pumpen kommt’s auf die Anschlussmöglichkeit für Notstromaggregate an, die eh vorgeschrieben ist.