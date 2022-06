Österreich verpasst Viertelfinale bei 3x3-WM

Das Viertelfinale der Männer bei der 3x3-Weltmeisterschaft in Antwerpen (BEL) geht ohne Österreichs Basketballer in Szene. Die ÖBV-Auswahl mit Nico und Steven Kaltenbrunner, Matthias Linortner sowie Martin Trmal ist am Samstagnachmittag im Play-in durch ein 13:19 gegen Frankreich ausgeschieden. Für Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher war das Turnier bereits am Vortag nach der Gruppenphase zu Ende.